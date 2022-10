Uganda: Surto de Ébola agrava-se com infecção de crianças em escolas de Kampala

Pelo menos seis crianças de três escolas de Kampala, capital do Uganda, foram infectadas com o vírus do Ébola, a mais grave febre hemorrágica que se conhece, e que afecta este país da África Central desde 20 de Setembro, informaram as autoridades ugandesas da saúde.