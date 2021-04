No passado dia 4 de Abril comemorou-se o 19.º aniversário da formalização do Acordo de Paz entre o Governo de Angola e a UNITA. O acordo foi precedido de um longo caminho que se iniciou em Bicesse, Portugal, nos idos de 90 do século passado, na sequência da implosão de um dos pólos da bipolaridade, no caso da ex-URSS.

Como é sabido, a implosão da ex-URSS conduziu a diligências quase imediatas em várias regiões do mundo que experimentavam guerras por interpostos agentes, entre a referida ex-URSS e os EUA, com o propósito de as mesmas serem superadas e a paz ser nelas instalada.

A guerra entre o Governo de Angola, suportado pelo MPLA, e a UNITA, tinha essa mesma lógica, apesar da existência de contradições internas próprias, mas é indiscutível que o conflito envolveu as duas então superpotências existentes.

Por isso mesmo, em todos os processos negociais e durante um longo período de tempo, as duas superpotências estiveram representadas.

No caso de Angola, mesmo depois da implosão da ex-URSS, que teve por causa a queda do muro de Berlim, a 9 de Novembro de 1989, o conflito persistiu.

Só com a morte do líder da UNITA, Jonas Savimbi, foi possível alcançar o início da paz, fez no dia 4 de Abril 19 anos.

A paz deu lugar à reconciliação nacional, o que não é questão de somenos, possibilitando que militantes da UNITA acabassem por integrar as FAA e alcançassem postos de muito relevo, participassem no Governo, fossem titulares de cargos de representação do País, como embaixadores, e passarem a ter uma vida cívica normal, com exercício das mais diversificadas actividades, incluindo empresariais.

Este objectivo, de reconciliação nacional, correu paredes meias com o do relançamento da economia nacional num ambiente de estabilidade política e social.

Sucede, porém, que o orçamento do Estado continuou a contar quase em exclusivo com as receitas do petróleo, como se o preço desta commoditie fosse eterno.

Conceberam-se projectos de vias de comunicação, novas centralidades, de par com alguns megalómanos como o novo aeroporto de Luanda, com gastos exorbitantes.

Apesar de se invocar a cada passo a necessidade de a economia ser diversificada, com priorização da agricultura e de todo o sector primário, a realidade é que isso não ocorreu.

Bastou a queda do preço do petróleo em 2014 para valores que chegaram a ser de 1/4 do que existia, para o castelo de cartas desabar, com reflexos no sector financeiro, nas empresas que lhe davam suporte e nestas nos bancos, afectando a liquidez do País para a regularização dos pagamentos ao exterior.

Na campanha para as últimas eleições para o cargo de Presidente da República e para as legislativas, algumas listas de candidatos que se apresentavam a sufrágio sustentaram a ideia que a crise seria passageira.

Tanto assim que chegaram a prometer, após as eleições, a criação de milhares de postos de trabalho e um combate consequente e profundo à corrupção, como se essa não fosse transversal na sociedade e pudesse ser resolvida pelo mero anúncio dela.

Não se duvidando das boas e genuínas intenções destas promessas, que, inclusive, conduziram a um crescente alargamento do apoio ao Presidente João Lourenço, cedo foram confrontadas com a realidade.

É que a realidade é o que é e não o que se deseja que seja.

Ao crescer a insatisfação social, o desemprego e a carência de liquidez do País, pela primeira vez teve de ser outorgado um acordo com o Fundo Monetário Internacional.

O acordo, de alguma maneira inevitável, não logrou fazer superar o quadro económico existente no imediato e porque a luta contra a corrupção passou a ser questionada quanto ao método e, sobretudo, quanto à dimensão e destinatários, o questionamento social sobre o rumo da marcha cresceu.

Não sendo uma tarefa nada fácil, bem pelo contrário, aquela que o Presidente João Lourenço tem pela frente, é inegável que tomou muitas medidas com coragem e determinação, mas não se conseguiu ainda percepcionar a forma de, na prática, se diversificar a economia, recriando condições de esperança no desenvolvimento e na prosperidade e como se vai recredibilizar agora a luta contra a corrupção.

Estas condicionantes foram agravadas com a Covid-19, afectando fortemente a economia e a mobilidade dos cidadãos, com impactos profundos na actividade das empresas.

Porém, neste quadro complexo, tem sido possível salvaguardar as condições para que Angola reequacione, após o retorno à vida normal, a estratégia em que deve assentar o seu desenvolvimento, com mobilização dos concidadãos, condição sine qua non para a concretização de um objectivo desenvolvimentista e com forte apoio social.

Há que partir para ela com a consciência de que a realidade é mesmo o que é e não a que se deseja ou a que se pensa que é.

E porque os angolanos merecem recriar a esperança no futuro, é com o quadro da realidade existente que todos deverão concertar esforços para que esse futuro seja reganho.

*Secretário-geral da UCCLA