Vem-me à memória uma conversa que tive com dois colegas em meados da década de 1980, quando a Província do Huambo, onde residia, enfrentava dificuldades de abastecimento alimentar, ao que um dos colegas, por sinal, nosso chefe hierárquico, por considerar que teríamos um estilo de vida de tipo pequeno-burguês, aconselhou-nos a deixar de comer bacalhau e presunto, pois para além de muito caro, não era abundante no mercado, dado que apenas era vendido na loja dos dirigentes e do complementar (loja dos técnicos superiores, de má memória). A colega (esposa de um chefe militar) respondeu com firmeza, sem hesitação, que não iria mudar o seu estilo de vida, não deixaria de comer o que gostava de comer, face às limitações do momento e circunstanciais. Continuou dizendo que iria racionalizar, reduziria a frequência que comia bacalhau e/ou presunto, fazer negócio para aumentar o seu rendimento e assim manter o seu estilo de vida. Deixou-me um pouco intrigado a reacção e a resposta da colega, na altura me fez mesmo alguma confusão. No entanto, passados alguns dias percebi o posicionamento da colega, é importante racionalizar, mas devemos evitar forçar para baixo o nosso estilo de vida, face o agravamento da despesa, devemos manter, procurando crescer as fontes de rendimento. Ou seja, em vez de cortar nas despesas, devemos procurar aumentar a nossa produtividade, consequentemente o nosso rendimento.

Vem isto a propósito da evolução da despesa pública angolana, ao longo dos anos, vem perdendo poder de compra, se convertida em dólares americanos. Vale ressaltar antes que a despesa pública é considerada em termos genéricos como um factor importante para a promoção do crescimento económico e do bem-estar social. Um nível reduzido de despesa público significa que serão necessárias menos receitas públicas, para obter o equilíbrio das contas públicas, o que significa também menos impostos, e uma maior contribuição para estimular o crescimento económico e o emprego. São vários os autores que sugerem que o aumento de despesa com a educação e ensino, nas infra-estruturas, na investigação científica e inovação, concorrem para impulsionar o crescimento económico, por razões conhecidas e já abordadas em reflexões anteriores. Decorre na Assembleia da República (AR) o processo de aprovação do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o exercício 2024, tendo o Governo já feito as suas escolhas de políticas públicas, sendo, por conseguinte, uma excelente oportunidade para tecer algumas considerações sobre a evolução e estrutura da despesa pública angolana, analisando as escolhas públicas feitas, se concorreram para manter o nível de consumo ou se, nos obrigam a encolher a barriga, como sugeriu o nosso chefe há alguns anos.

A propósito de persistência de maus exemplos no que a despesa pública angolana diz respeito, veio um ex estudante, da turma de 2012, que já não reconheci, do curso de economia, interpelar-me, lembrando-me do que lhes dissera sobre os subsídios aos combustíveis, inscritos no OGE. Afirmara na altura que, aquele era o momento ideal para o Governo corrigir uma deformação estrutural na despesa pública, que seria, iniciar a remoção progressiva dos subsídios aos combustíveis, transportes, etc., pois na minha óptica, degradam demasiadamente a qualidade da despesa pública, pois naquela altura havia folga, o preço de petróleo estava alto no mercado internacional (acima dos $95,00) e o nível de produção igualmente alto, em volta dos 1,8 milhões de barris por dia. Dizia mais, se não o fizesse naquela altura, chegaria o dia, em que seria obrigado a fazê-lo em circunstâncias e condições muito difíceis, usei a metáfora, "não se vai retirar o subsídio, numa altura em que estivesse com a corda ao pescoço". Me parece que este momento chegou ou está muito próximo.

Tenho repetidamente referido que o Estado é também um agente económico, que através da sua actividade, impulsiona o funcionamento da economia. Através da despesa pública, o sector público administrativo cria infra-estruturas económicas, potencia o capital humano, incentiva o crescimento económico, promove uma melhor repartição do rendimento nacional, anima a criação de emprego, etc. O mesmo é dizer que, influencia o movimento nas principais variáveis macroeconómicas, tais como: o investimento bruto, o emprego e o consumo privado, etc. Pode-se então definir despesa pública, como sendo o gasto ou o dispêndio de bens por parte dos agentes públicos para criarem ou adquirirem bens ou prestarem serviços susceptíveis de satisfazer as necessidades públicas; elas concretizam o próprio fim da actividade financeira do Estado, que é a satisfação de necessidades colectivas. Note-se, porém, que as despesas públicas podem, também, constituírem-se em factor desestabilizador da estabilidade da economia. Desta feita, pese o poder de império que o Estado possui, não deve gastar mais do que recebe, de modo que evite incorrer em dívida pública, que geralmente desemboca na emissão de moeda, aumento de impostos, ou o desbaratamento do seu património.

Vejamos agora como foi a evolução e estrutura da despesa pública angolana no período entre 2018 a 2023 e as projecções para o ano de 2024, por serem os orçamentos para os quais o actual Executivo deve ser julgado, focando-nos na forma como o dinheiro foi alocado por algumas rúbricas, que consideramos vitais, tal como referi inicialmente, como sendo os impulsionadores do crescimento económico, consequentemente, do bem-estar colectivo, correlaciona-os com o que foi gasto com os subsídios e órgãos de defesa e segurança. Através do gráfico de barras vê-se bem a abismal desproporção, inicialmente, entre os sectores sociais (saúde e educação) e nos anos mais recentes entre todos outros destinos e a amortização e serviço da dívida pública

A situação vista apenas pelos números que nos são proporcionadas pelas contas nacionais, nomeadamente o próprio relatório de fundamentação do OGE 2024, não deixam margem para dúvidas. A despesa pública tal como está estruturada não pode, efectivamente, proporcionar oportunidades de reprodução da economia. Em primeiro lugar, para confirmar a minha analogia da degradação anual do poder de compra da despesa pública, ou seja, da incapacidade de OGE manter o nível da despesa do ano anterior, só descortinável convertendo os valores expressos em Kwanzas em dólares americanos, verificamos que de 2018 a 2024, a despesa decresceu em média 10% ao ano. O único ano em verifica-se uma variação positiva foi no ano 2022 de aproximadamente 43%, explicada pela apreciação da moeda nacional, por um lado, por outro, talvez por ter sido ano de eleições gerais, tendo havido, provavelmente, despesas eleitoralistas, onerando ainda mais a dívida pública.

Observando os números, o maior problema são as despesas patrimoniais, ou seja, a amortização e o serviço da dívida pública, que, em média, no período analisado absorve 53,2% do total da despesa pública inscrita no OGE, o que é, de facto, demolidor. A desproporção inicial na alocação entre a porção do valor alocado aos órgãos de defesa e segurança e o sector social (educação e saúde), que ainda existe, vem sendo abafada pela dívida pública. Por isso é que se diz que a dívida é uma maldição! Se, se incorre em dívida para aumentar despesas que proporcionem oportunidades de reprodução da economia, tais como a expansão e modernização de infra-estruturas produtivas, vias de comunicação, construção de novas escolas e, essencialmente, na produção e disseminação de conhecimento, o resultado seria, certamente, diferente. O endividamento angolano foi para a reconstrução de infra-estruturas, algumas bem gizadas, por exemplo, as centrais hidroelétricas (Lauca, Capanda e Cambambe), outras nem por isso, muitas foram obras descartáveis, como é o caso das estradas, muitas das quais precisam de profundas obras de restauração.

Comparando os rácios da porção da despesa alocada para o sector da educação, entre alguns dos seus pares da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), verifica-se que Angola (7,3% média de 7 anos) está abaixo dos seus congéneres. Em média, a África do Sul aloca 22% da despesa total para a educação (ensino geral e superior), Moçambique aloca 16% da despesa total para a educação, a Namíbia cifre-se em 24,5%, as Ilhas Maurícias ficam-se por 11,25%, a República Democrática do Congo (RDC) em 18,5%. Insisto muito com a educação, porque, parto do pressuposto de que, é a instrução que altera o destino das pessoas, faz cidadãos conscientes, capazes de fazerem contribuições positivas para si e para a sociedade. Conforme foi referido neste texto, há evidências teóricas e práticas que atestam que investimento na educação, infra-estruturas, produção de conhecimento científico, concorrem para acelerar o crescimento económico, consequentemente, o bem-estar social.

A fraca efectividade da despesa pública no país é visível, até na face dos transeuntes em todas as geografias que se visita, a degradação das vias e as viaturas que nela circulam, mostra que os efeitos económicos da despesa não se fazem sentir. A pergunta que se faz, como é que se altera o actual quadro, em que o endividamento absorve a maior fatia das receitas fiscais? Será que bastará parar-se de comer bacalhau, beber o bom vinho francês, e/ou, o whisky escocês para redireccionar a despesa pública? Ou ainda esquecer-se de comprar os Lexus, Land Cruiser e Mercedes? Muitos pensam que a boa gestão das finanças se resume em obter rendimentos chorudos. Não é verdade! A própria experiência angolana, mostra que não é bem assim. Entre os anos de 2003 a 2013, estima-se que as receitas petrolíferas renderam mais de 550 mil milhões de dólares. Mas aqui estamos, o país está endividado, a ponto de 53,4% da despesa direccionar-se aos compromissos com a amortização e serviço da dívida pública. Destarte, a minha resposta à pergunta é, sim, possível reverter o quadro actual de afogo financeiro! Como? Renegociando os prazos de maturidade da dívida, reestruturar com coragem o aparelho administrativo do Estado, eliminar os subsídios, redimensionar o sector empresarial público, direccionar a despesa para os sectores reprodutivos da economia. Concessionar infra-estruturas críticas ao sector privado, tais como Caminhos de Ferro, Portos e aeroportos, muitos são autênticos entulhos de dinheiros públicos. Não restam dúvidas que a actual tendência da estrutura da despesa pública é insustentável, a continuar vai reverter totalmente o estilo de vida de todos, pois vai interferir na paz social.

*Economista e professor universitário