Escorrem palavras das pontas dos dedos...

As palavras têm uma força tremenda! E se é verdade que gostamos do aforismo "uma imagem vale mais do que mil palavras", nem sempre é assim: há palavras que, singelas, têm o condão de nos fazer explodir no cérebro uma infinidade de imagens. No mundo de hoje, muitas vezes submergido por uma imensa cacofonia, há palavras que se destacam. Algumas novas, que se afirmaram cavalgando os factos que constituem as preocupações do momento. Outras antigas, que andam por aí, fazendo parte do léxico comum, ainda que deixando escorregar pelo seu dorso, mansamente, uma plêiade de novos significados que as vão adaptando ao momento presente. Há as que são esgrimidas com o mero propósito de captar a atenção, simples instrumento de propaganda, e as que se afirmam por reflectirem realidades profundas, umas imutáveis, outras que precisam de mudar.