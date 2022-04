No mesmo dia em que o Coordenador da Reserva Estratégica Alimentar (REA), criada com o propósito de influenciar a baixa do preço dos alimentos que integram a cesta básica, dava a conhecer a toda a sociedade que a mesma tinha disponível um stock acima de 200 mil toneladas de produtos alimentares variados, suficientes para atender as necessidades do País, por um período de até seis meses, a família de dona Jacinta Penehafo comeu a última refeição composta por alguns produtos da cesta básica comprados com o dinheiro que o seu esposo Kepewa Haitale havia desenrascado. "Já deu para enganar o meu estômago, do esposo e o das crianças hoje, mas ontem passámos o dia inteiro sem comer, apenas bebemos água". Conta, em uma conversa descontraída, dona Jacinta, sentada sob um tronco de árvore colocado na entrada do Eyumbo, onde mora, na aldeia de Omufilo, no município de Ombadja.

Nos dias anteriores, o casal não teve a mesma sorte em vender algum dos diversos produtos depois de várias horas abordando pessoas que paravam as suas viaturas no espaço criado à beira da estrada nacional. Por isso, os dois decidiram dormir às seis da tarde para enganar a fome.

"Aqui, na aldeia, está cada vez mais difícil sobreviver. Pode até existir Reservas Estratégicas Alimentares, mas se não tivermos emprego, condições de vender o que produzimos ou dinheiro para comparar os produtos que necessitamos, acabaremos sempre por passar fome e não termos como beneficiar desta importante política criada pelo Estado", narra dona Jacinta Penehafo.

A família do senhor Haitale - uma das um milhão e trezentas pessoas em situação de fome e insegurança alimentar e nutricional, segundo estimativa do mais recente estudo do Programa Alimentar Mundial feito na região- descreve que a fome atravessou a sua história em distintos momentos e que ter comida a um preço acessível é uma incerteza mesmo com os frequentes anúncios relacionados com a queda dos produtos da cesta básica.

Casos como os da família da dona Jacinta revelam bem às quantas andam as capacidades de muitos agregados familiares ou indivíduos para aceder a alimentos através da produção, compra ou até doação. Por isso, eu penso que umas das principais contribuições que as nossas jovens gerações de políticos, governantes, académicos e até activistas cívicos poderiam dar face às dificuldades enfrentadas por famílias como a da dona Jacinta é esforçarem-se para evoluir no pensamento sobre a fome, especificamente sobre as causas.

É chegado o momento de desafiar aquelas abordagens que predominam a nível dos ciclos de tomada de decisão, que tendem a explicar a fome como sendo um problema causado apenas pelo declínio da disponibilidade de alimentos no País. Pensando-se, desta forma, que no caso da dona Jacinta a fome seria o resultado da diminuição da oferta per capita, principalmente devido a uma catástrofe natural como a seca, que reduziu os níveis de produção. Temos de pensar que em Angola existem casos de fome endémica. Esta seria apenas causada pela indisponibilidade de alimentos em quantidade suficiente ou deve-se à subida de preços?

Apesar de hegemónica, eu entendo que há dois problemas com esta abordagem. Em primeiro lugar, porque faz uma estimativa agregada (alimentos per capita), esquece o facto de que a distribuição de alimentos é desigual entre grupos sociais, de modo que a fome e a insegurança alimentar podem ocorrer mesmo que haja alimentos suficientes e robustas reservas alimentares do Estado. Em segundo lugar, situa as causas da fome em factores naturais ou inevitáveis, e não tem em consideração possíveis causas derivadas do sistema socioeconómico, especificamente a pobreza.

Em contraste com esta abordagem, a realidade coloca-nos perante evidências que demostram que as razões que explicam melhor o problema da fome se centraram mais nas diferenças sociais bem conhecidas entre nós, diferenças estas que acabam por se cristalizar em fome e pobreza para muitos e opulência e enriquecimento injusto para uns poucos.

Se analisarmos as várias situações de famílias que padecem de fome ou insegurança alimentar e nutricional em zonas rurais no Norte do País, onde não houve problemas de seca nem redução significativa dos níveis de produção agrícola nos últimos cinco anos, constata-se que a fome naquelas regiões não foi causada pela simples falta de alimentos, até por que muitos dos alimentos comprados e consumidos nas áreas vizinhas na capital das províncias ou do País provêm daquelas regiões.

De facto, em muitas ocasiões, comercializam-se alimentos não devido à necessidade daqueles que mais precisam, mas devido à procura efectiva no mercado por parte daqueles que têm o poder de compra, e estes não são os pobres locais. Por conseguinte, a causa da fome reside antes na incapacidade das famílias pobres em aceder aos alimentos, ou seja, em produzi-los, comprá-los ou obtê-los por outros meios legais.

Como a vida faz a realidade de ensinarmos, muitas vezes as pessoas passam fome não em consequência de não haver alimentos suficientes, mas por não terem poder de compra para adquiri-los. Embora a primeira possa ser uma das causas da segunda, é apenas uma das muitas causas possíveis.

Quero com isto dizer que as capacidades que cada um de nós tem para obter alimentos numa cidade de livre mercado e propriedade privada não depende apenas da disponibilidade deste, porque, para tal, é preciso ter em conta três formas básicas de obtenção de alimentos: através da produção, como no caso dos alimentos produzidos a partir dos recursos produtivos da família; as transacções comerciais, ou seja, a capacidade de comprar alimentos no mercado com dinheiro obtido através de outras actividades; e quando obtidos através do apoio dos familiares, assistência do Estado ou da comunidade.