Estamos a começar mais um ano que se afigura complexo, com bastantes desafios e inúmeras vicissitudes, algumas boas e outras nem por isso. Iremos debater-nos com os habituais problemas que não conseguimos ultrapassar e que tiram o sono de muitos angolanos. Alguns continuarão a ser relativizados e outros sublinhados e realçados.

O ano começa como terminou em termos pandémicos, com uma variante que se espalha rapidamente em todo o mundo, obrigando a alterações nos modos de vida, aprovação de mais medidas, incluindo o descabido transporte de passageiros positivos para um centro sem condições. Uma outra medida apresentada consiste no adiamento do início do ano lectivo presencial.



Em 2022 e nos anos seguintes, vamos continuar dependentes dos profissionais de saúde que aplicam as vacinas e tratam dos doentes e dos professores, bem como educadores que vão ensinando o que sabem, entre greves, falta de recursos e alguns alunos com preguiça e pouca vontade de aprender. Uns, principalmente no ensino universitário, porque pagam propinas, arrogam-se o direito de transitar. Dois sectores importantes para o desenvolvimento do País que andam de canadianas.



No ensino, os professores que usam várias técnicas antes das provas para orientar os alunos sobre as perguntas das mesmas, facilitando ou dificultando a vida da classe discente. Claro que os alunos, particularmente aqueles menos dedicados, preferem receber na véspera o enunciado com as perguntas que iram constar da prova ao invés de apenas uma matriz ou umas dicas soltas da matéria dada.

Já tivemos no passado negócio de venda de enunciados para facilitar a vida dos estudantes, atitude reprovável que garantiu muitas positivas e um salário extra para os comerciantes de enunciados. Há um professor universitário que anualmente muda apenas a ordem das perguntas dos anos anteriores e aplica uns sinónimos e o resultado é quase sempre uma gritante falta de casos positivos.



Sem querer crucificar alunos e professores, imaginemos que, para uma prova oral, o professor dê aos seus alunos as perguntas que iria fazer. Seria considerado um professor liberal ou estaria apenas a facilitar a vida aos alunos? Poderia sempre usar aquela célebre frase "justifique a sua afirmação", para apimentar um pouco a prova ou para apalpar o terreno. Ou será que dependeria da disciplina em questão ou do tipo de pergunta? E se algum aluno depois de analisar as perguntas sugerisse algumas alterações? São perguntas que ficam no ar com votos de um bom ano.