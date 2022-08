Há já muitos anos que não nos podemos orgulhar da classificação do nosso País no índice da liberdade de imprensa. Apesar de alguns avanços, poucos, há também muitos solavancos que nos mantêm bem no meio da tabela mundial. Actualmente, estamos classificados como um País problemático, pois a censura e o controlo da informação ainda têm um peso sobre os jornalistas.

Certamente que Angola não é tão problemática como a Coreia do Norte, que é o país com menos liberdade de imprensa. O caminho ainda é longo e não há atalhos. Há rolhas que saltam de tanta pressão no seu interior e outras que se desfazem aos poucos na busca incessante da liberdade. Mas há outras que insistem em moldar uma liberdade pouco livre, uma cortiça intransponível.



Para a classificação dos países em termos de liberdade de imprensa, tem sido usada uma metodologia que define a liberdade de imprensa e que inclui a possibilidade efectiva de jornalistas seleccionarem, produzirem e divulgarem notícias e informações de interesse público, independentes de interferência política, económica, jurídica e social, e sem ameaças à sua integridade física e mental.



Algumas esperanças de uma imprensa mais livre têm, no último ano, encontrado dificuldades acrescidas quando se esperava por uma maior independência da imprensa, incluindo ameaças à integridade física e metal. Agora, em período eleitoral, as forças da independência intelectual e da dependência económica vão testando os limites de cada uma.



Neste contexto, é relevante também reflectir sobre o papel do jornalista na conquista desta liberdade que, de forma amiúde, é postergada. As dificuldades acrescidas têm resultado em detenções, agressões e repreensões em praça pública. O que pouco se aborda nesta conquista de independência é a isenção e código deontológico do jornalista, com destaque para relatar factos com rigor e exactidão e interpretá-los de forma honesta. Nada é referido sobre jornalistas se manifestarem publicamente a favor de um partido político, fazendo campanha descarada ou de uma causa que fira a sua isenção ou comprometa o seu estatuto de independência e a sua integridade profissional.



Hoje, uma camisola, amanhã um cargo e, num futuro, algumas outras benesses. O jornalismo desvirtuado com publirreportagens ganha espaço, mas felizmente vão surgindo outros espaços de comunicação social sérios que vão permitindo a subida de alguns degraus na classificação da liberdade de imprensa e de expressão.