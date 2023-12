Sorriso Crónico: Metendo água

A versão da natureza do programa "Água para Todos" não tem sido nada simpática para com a grande maioria dos cidadãos, principalmente aqueles que vivem na selva urbana que se cimentou, alargou e consolidou. As desculpas são muitas, o rápido crescimento populacional, o êxodo do rural, a ocupação ilegal de terrenos, a ruralização das cidades, o conflito armado e outras mais que não importa mencionar.

A chuva só está a seguir os caminhos dela. Onde foram erguidas estruturas sem rede de drenagem para as águas pluviais ela cavou sulcos e imprimiu cicatrizes no solo que se transformaram em ravinas engolidoras de casas, centralidades, estradas, betão e cimento. Onde, ao arrepio da lei, cimentaram e impermeabilizaram o solo, ela encheu as bacias, inundou as vias e meteu água onde podia.