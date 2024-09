Esta atitude foi recentemente tomada pelo Executivo que, para proteger os recursos estratégicos do país como o quartzo e o gesso, vai proibir a exploração ilegal dos mesmos uma vez que estes têm contribuído para o crescimento da economia nacional. É sem dúvida uma medida revolucionária, esta de proibir as actividades ilegais! Uma iniciativa audaciosa, ousada, e que, sem sombra de dúvida, irá mudar o rumo da nossa história, da nossa economia e sem dúvida dará menos trabalho aos tribunais.

Após anos de tentativas frustradas de coibir comportamentos indesejáveis, finalmente foi encontrada uma solução digna de um prémio internacional (os comprados não valem): proibir o proibido! Um conceito tão simples, tão óbvio, que é difícil perceber como não se pensou nisto antes. Há indivíduos que praticam livremente actividades ilegais, ao arrepio da lei, que certamente vão parar com tais actividades a partir do momento que estas forem consideradas proibidas, ou melhor, quando se tornarem duplamente proibidas.

Para além de se proibir a extracção ilegal de minerais seria importante também proibir-se a caça furtiva que se pratica de forma ilegal e coloca em perigo a biodiversidade de Angola. O mesmo princípio deverá ser aplicado à corrupção, tem de ser extremamente proibida pois os seus impactos são nefastos. Não se deve esquecer da proibição que deve ser aplicada ao contrabando de combustível que escorrega para os países vizinhos tal qual a água de alguns dos nossos rios. Ao proibir o proibido, a idéia é reforçar a mensagem de que a ilegalidade não será tolerada.

Talvez, na senda dos processos de auscultação, onde ouvir não é o mesmo que escutar, seria interessante incluir uma pergunta no questionário do censo e inquirir todos os Angolanos sobre quais as actividades ilegais que deveriam ser proibidas. Esta será uma excelente pergunta e ajudaria a demonstrar a profundidade do pensamento crítico do nosso povo. Com base nos resultados seria então produzida uma lista com as actividades ilegais com proibição acrescida. Uma verdadeira revolução legislativa, que nos levará a uma sociedade mais justa e igualitária. Com essa nova lei podemos ter certeza de que o crime será erradicado de uma vez por todas. Os criminosos, diante de tanta proibição, se sentirão tão confusos que simplesmente desistirão de seus actos ilícitos. Afinal, quem é que consegue ser criminoso num país onde a proibição é dupla?

Se sentirão tão confusos que simplesmente desistirão de seus actos ilícitos. Afinal, quem é que consegue ser criminoso num país onde a proibição é dupla?