Aumento do número de eleitores registados que optam por não votar é associado a uma descrença no sistema democrático, nas instituições e na governação do País. Se analisado o ano 2017, abstenção cresceu 12 por cento, e há quem anteveja cenários piores, porque «o povo pensa que a política é um negócio».

Quando se diz, para lá do ruído em torno de suspeitas de fraude nas eleições, que a abstenção, acima dos 55%, foi o "grande vencedor", investigadores nacionais olham com atenção para os resultados de um estudo de opinião do Afrobarómetro realizado no início deste ano, antes da aprovação da Lei das Sondagens e Inquéritos de Opinião, mas defendem um estudo pós-eleitoral capaz de aferir as causas do fenómeno.

O professor Carlos Pacatolo, investigador desta organização internacional com representação no País, lembra que existiam militantes do MPLA apostados em não votar no seu partido, reticentes, entretanto, quanto a um voto na alternância.

"Por um ou outro motivo, estavam descontentes, pelo que não votaram, nem na alternância. Assim começo por explicar o aumento da abstenção", assinala o director do Instituto Superior Jean Piaget - Pólo de Benguela.

Sobre este ponto, há uma reflexão do sociólogo David Boio, outro investigador do Afrobarómetro, em relação à província de Luanda, a maior praça eleitoral, onde o partido no poder obteve, segundo as contas da CNE, pouco mais de 600 mil votos.

"Mas, como sabemos, o discurso dos seus dirigentes aponta para um milhão de militantes", observa Boio, realçando que "a maioria dos angolanos está insatisfeita com a governação de João Lourenço".

