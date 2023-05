O Governo angolano compromete-se a garantir condições para o planeamento familiar com acesso a métodos contraceptivos, de forma a controlar a natalidade no País, que tem, por exemplo, uma das mais altas taxas de fecundidade em adolescentes da região da África Subsariana. Na Estratégia de Longo Prazo Angola 2050"', encomendada pelo Presidente da República, é garantido que, até 2027, será assegurada uma variedade apropriada de contraceptivos, medicamentos e consumíveis em unidades sanitárias, pontos de comercialização e instituições de formação de profissionais.

No documento 'Estratégia de Longo Prazo Angola 2050', o Governo assume igualmente o compromisso de dinamizar o programa de mercado social para produtos de planeamento familiar, respondendo, desta forma, ao alerta do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), que, numa estimativa feita no ano passado, apontava para 163 nascimentos por cada mil meninas dos 15 aos 19 anos de idade.

A responsável das Nações Unidas em Angola alertou, na mesma altura, para a necessidade não atendida entre adolescentes do sexo feminino ser de 43 por cento", ou seja, "aproximadamente 1,3 milhões de meninas entre os 15 e os 19 anos querem utilizar métodos modernos de planeamento familiar e não sabem como fazê-lo".

O documento de mais de 400 páginas, elaborado a pedido do Chefe de Estado, chama a atenção para o aumento de população, até 2050, para perto dos 70 milhões, pressupondo-se já a redução do índice de fecundidade do País - um dos mais altos do mundo - dos actuais cerca de 5,4 filhos por mulher para os 3,2, decisão considerada "crucial para temperar a crescente pressão sobre os recursos económicos e sociais do País".

Na área da Saúde, o Governo assume ainda o compromisso de lançar campanhas direccionadas a indivíduos e famílias para promover a procura atempada por cuidados de Saúde Materna, Neonatal e Infantil (SMNI), incluindo consultas pré e pós-natais, e parto.

No documento, o executivo de João Lourenço compromete-se igualmente a dotar unidades de saúde com equipamento e meios básicos para expandir cuidados obstétricos e neonatais de urgência básicos e completos, nomeadamente acesso à nutrição antes e durante a gravidez (por exemplo suplementos de ácido fólico) e cuidados essenciais ao recém-nascido.

No que respeita à saúde infantil, nomeadamente para prevenir e combater doenças diarreicas e pneumonia, o Governo compromete-se a reforçar a vacinação (de rotina e suplementar) nos postos fixos dos serviços públicos, privados e entidades religiosas, bem como a extensão da vacinação às comunidades das unidades sanitárias, através de visitas regulares de equipas avançadas e móveis.

Aumentar disponibilidade do pacote integrado de cuidados e serviços essenciais de saúde, de atenção integrada à saúde da mulher e do recém-nascido com especial atenção para a vacinação são outras medidas previstas até 2027.

Com respeito ao VIH/SIDA e outras Infecções Transmissíveis Sexualmente (ITS), o compromisso do Governo é o de distribuir preservativos em campanhas de massa, expandir rede de serviços integrados de Aconselhamento e Testagem (AT), Prevenção da Transmissão Vertical (PTV) e Diagnóstico Precoce Infantil (DPI) a crianças expostas, em Unidades de Saúde com Centro de Parto Normal (CPN), reforçar a adesão ao Tratamento Anti-retroviral (TARV) e promover a retenção de Pessoas Portadoras de VIH (PPVIH) para o resto da vida no tratamento (monitorização e acompanhamento) por parte de profissionais em saúde, ONG, Serviços Sociais e associações comunitárias.

Suprimir taxas e direitos alfandegários que oneram os preços de medicamentos, em especial os destinados ao tratamento de doenças crónicas, desenvolver um pacote mínimo de dispositivos médicos por níveis de atenção e áreas/serviços, de acordo as doenças de maior prevalência, as prioridades em saúde pública e o pacote de serviços a prestar por cada tipo de unidade sanitária, são algumas das outras medidas a pôr em prática até 2027, segundo a 'Estratégia de Longo Prazo Angola 2050'.

Também a malária faz parte dos planos inscritos no documento, com o Governo a comprometer-se a administrar, sob observação directa, Sulfadoxina e Pirimetamina (SP) a todas as mulheres grávidas que frequentam consultas pré-natais, aumentar os núcleos provinciais e as equipas locais de luta anti-vectorial, com o controlo integrado do vector e do parasita, através da distribuição de mosquiteiros tratados com insecticida para a população geral, da pulverização residual intra-domiciliar e da luta anti larval, promover a realização do diagnóstico precoce com testes rápidos e de laboratório a todos os casos suspeitos de malária confirmados por microscópio ou RDT previamente ao tratamento, tratar todos os casos simples de malária P. falciparum com anti-maláricos combinados (ACTs) de qualidade assegurada, após confirmação do diagnóstico, tratar todos os casos severos de P. falciparum com artesunato intravenoso ou intramuscular, seguido de Anti-maláricos Combinados (ACTs)

Para isso, o Governo prevê expandir Equipas de Saúde Permanentes (equipas com presença permanente nas comunidades para fornecer serviços de saúde porta-a-porta e educação), nomeadamente em áreas com maior escassez de serviços de saúde primários e / ou maior nível de não conformidade médica devido a desinformação, aumentar a cobertura da rede hospitalar, utilizando soluções menos intensivas em capital (por exemplo postos móveis) sempre que a opção de construção não seja viável.

