Pedido de impugnação fundamenta-se nas violações alegadamente agraves aos Estatutos do MPLA. Agenda não está em conformidade, o prazo da convocação não foi respeitado e os assuntos não foram submetidos a uma discussão nas bases. TC pode ter última palavra sobre realização ou não do Congresso Extraordinário de 16 a 17 deste mês.

O Tribunal Constitucional (TC) pode ter a última palavra sobre a realização ou não do VIII Congresso do MPLA, agendado para os dias 16 e 17 de Dezembro de 2024, face ao pedido de impugnação do militante e pré-candidato ao cadeirão máximo do partido dos "camaradas", António Venâncio.

O pedido, de acordo com António Venâncio, assenta em três alegadas violações graves aos Estatutos Ordinários do MPLA.

O político do MPLA, com quase 50 anos de militância, aponta discórdias sobre a não conformidade da agenda, o não cumprimento do prazo para a convocação do "conclave" e o facto de assuntos não terem sido submetidos a uma discussão nas bases.

Instado se o TC vai ou não dar provimento ao seu pedido, por alegadamente tomar decisões políticas, António Venâncio diz estar certo de que o tribunal vai decidir favoravelmente ao pedido.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/