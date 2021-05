Assembleia Nacional aprova movimentação de deputados - É a UNITA quem mais mexe as suas peças no tabuleiro de xadrez político

A Assembleia Nacional aprovou, a pedido do MPLA e da UNITA, a movimentação de deputados de uma Comissão de Trabalho Especializadas (CTE) para outra. No tabuleiro de xadrez político, o "Galo Negro" faz avançar o rei, neste caso Adalberto Costa Júnior, para a Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro, numa altura em que os partidos políticos têm já em vista as eleições gerais de 2022.