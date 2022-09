Comissão Nacional Eleitoral já divulgou, através do Diário da República, a composição da Assembleia Nacional para a legislatura que iniciou. A propósito, o Novo Jornal fez um trabalho de verificação, comparando as composições das cinco legislaturas, tendo comprovado que, tanto do lado do MPLA como da UNITA, constam nomes que se vão repetindo desde o primeiro mandato do parlamento, a partir de 1992.

O antigo presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos (Nandó), e Alcides Sakala Simões, antigo presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, são dois dos poucos nomes que perfilam a lista das figuras que "participaram" em todos os mandatos da Assembleia Nacional, a contar desde 1992, na sequência das primeiras eleições realizadas no País.

Os dados agora trazidos à baila pelo Novo Jornal podem ser encontrados nas listas de deputados à Assembleia Nacional de todas as legislaturas, algumas das quais podem ser consultadas no site oficial do Tribunal Constitucional, uma vez que o website da Assembleia Nacional se encontra inoperante.

Por exemplo, em relação à legislatura que iniciou hoje (sexta-feira, 16), o nome de Fernando da Piedade Dias dos Santos aparece como o número quatro do círculo nacional, pelo MPLA, e o de Alcides Sakala na posição 83, igualmente no círculo nacional, mas pelo partido do «galo negro». Este dado pode ser encontrado no Diário da República de 09 de Setembro, I Série - N.º 172.

