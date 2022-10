Semanário Novo Jornal

Benguela: Ajuste directo camuflado gera desconforto em comunidade a sonhar com hospital geral

O OPAIA, grupo com a mais gorda garantia do Estado com Lourenço na Presidência, surge num trio que vai levar a saúde materna e infantil no mais novo município da província de Benguela. Não se sabe quando começa a empreitada, nem o preço, mas é visível o descontentamento de uma comunidade sem informação oficial, que aguarda por trabalhos para hospital geral no mesmo corredor, um espaço vedado pela empresa de Agostinho Kapaia. Estado ainda não indemnizou proprietário do terreno que vai receber as duas unidades, um agricultor que, segundo fontes do NJ, não teve como travar a «invasão» das autoridades em tempo eleitoral.