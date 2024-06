Mesmo longe da conclusão de obras que deveriam ter sido integradas, fazendo jus à denominação do programa, autoridades avançam para novas frentes, também aqui, para não variar, com marcas do aperto financeiro de que vem abordando o NJ. Especialistas alertam para o risco de defeitos e gastos imprevistos num futuro próximo, mas vice-governador tranquiliza a opinião pública.

Falta de recursos financeiros, na base da reabertura de uma via com as obras ainda em curso, há já duas semanas, esvazia o lado integrado das empreitadas de emergência na província de Benguela, deixando o risco de gastos evitáveis em trabalhos de limpeza antes da colocação da última camada de asfalto, indicam levantamentos feitos pelo NJ em contactos com especialistas.

Para além da estrada que deverá desviar o trânsito pesado do centro da cidade capital, reaberta no calor das festas dos 407 anos, uma outra, a de acesso ao Hospital Geral de Benguela, vai estar à disposição dos munícipes sem os lancis completos, passeios e a iluminação pública.

O governador provincial, Luís Nunes, insiste, como noticiou este semanário, no "politicamente correcto" para animar os munícipes, mas a realidade mostra que o aperto financeiro se sobrepõe às sucessivas promessas.

