O Presidente da República enviou uma nota a Lula da Silva a felicitá-lo pela vitória nas eleições Presidências deste Domingo onde expressa as suas "calorosas felicitações" em novo do povo angolano, perspectivando uma nova "prosperidade assente em valores democráticos" para o Brasil.

"Tenho a honra de lhe expressar as minhas calorosas felicitações, em nome do Povo angolano, do Executivo e no meu próprio, pela sua eleição ao cargo de Presidente da República Federativa do Brasil", diz João Lourenço nesta nota.

E sublinha que esta eleição se traduz, para o povo brasileiro, na "esperança de que a nação brasileira trilhará os caminhos da prosperidade assentes em valores democráticos, de justiça social e de inclusão".

Relembrando os laços históricos que ligam os dois países, sendo o pináculo dessas relações o facto de o Brasil ter sido o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Angola, considerando tratar-se de "ricas memórias de relações bilaterais que precisam de ser resgatadas".

"Acredito que os laços históricos de amizade e de fraternidade entre os nossos povos, poderão nos impulsionar a trabalhar afincadamente no sentido do estreitamento das relações de cooperação bilateral existentes entre os nossos Governos, no interesse de Angola e do Brasil", aponta ainda João Lourenço, que termina a mensagem desejando os "melhores votos de bem-estar pessoal e de sucesso na honrosa missão para a qual foi indicado a desempenhar por escolha do povo brasileiro".