Operadores do processo eleitoral passado dizem terem tido a garantia do MAT de que seriam enquadrados na função pública antes das eleições de 2022. Ministério toma por falsa a informação e diz que a Lei apenas contempla colaboradores de 2012.

Jovens brigadistas das Eleições Gerais de 2017 reclamam integração nos trabalhos agora desenvolvidos pelo Balcão Único de Atendimento ao Público (BUAP), sublinhando ter sido uma promessa feita a eles pelo Ministério da Administração do Território (MAT), aquando do processo eleitoral passado.

Além das promessas que dizem ter recebido do MAT em 2017, os jovens entendem que o próprio Despacho Presidencial nº 8/21 de 20 de Janeiro, torna legal esta perspectiva, ao determinar a contratação de serviços para o processo.

Os mesmos contam que tem havido negociações com o MAT, que justifica a não contratação por por falta de disponibilidade financeira, mas que, em contrapartida, têm registado a entrada de entes alheios ao processo eleitoral de 2017 e alheios às administrações a operarem nos BUAPs.

Ao Novo Jornal, Celestino Virgílio, líder do grupo, considera que a posição do MAT viola o despacho do Presidente da República, bem como a lei eleitoral. O jovem, que diz terem sido informados pelo MAT sobre a criação do BUAP um ano antes de sua concepção, refere ainda que em 2018, o Ministério apelou-os a calma, porque o Presidente da República ainda era novo, e que estava a fazer as reformas necessárias.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)