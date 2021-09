As conferências municipais de renovação de mandatos do MPLA a nível dos nove municípios da província de Luanda começaram hoje, 24, e prolongam-se para 25 de Setembro, no âmbito da preparação do VIII Congresso Ordinário da organização, que terá lugar em Dezembro de 2021.

As conferências municipais, segundo um comunicado do Secretariada do Bureau Político do MPLA, "foram antecedidas com a renovação de mandatos nos Comités de Acão (CAPS) e distritos urbanos da capital do País".

Na reunião, o Secretariado do Bureau Político do MPLA saúda o início do registo eleitoral oficioso e apela à participação massiva dos cidadãos no processo, tendo em vista a realização das próximas eleições gerais.

Este órgão central do partido no poder apreciou o memorando sobre a avaliação de desempenho eleitoral do MPLA nas províncias de Luanda e Lunda Sul e a proposta de soluções para os próximos desafios políticos e eleitorais, bem como o documento sobre o ponto de situação do processo de gestão e acompanhamento das substituições e renovação dos comissários eleitorais indicados pelo MPLA.