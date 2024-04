O MPLA realiza entre esta sexta-feira 19, e sábado, 20, a segunda reunião ordinária do Bureau Político e a VI Sessão ordinária do Comité Central, respectivamente, para radiografarem a vida interna da organização e traçar planos para os novos desafios e futuras batalhas políticas.

A reunião do Bureau Político, segundo apurou o Novo jornal, orientada pelo Presidente do partido, João Lourenço, dentre outros assuntos, deverá discutir e aprovar a agenda de trabalho para a VI Sessão do Comité Central.

Em cima da mesa vãi estar ainda a aprovação dos relatórios do seu secretariado, sobre as actividades desenvolvidas durante o ano de 2023 e o relatório de execução do orçamento geral do partido do mesmo ano.

Os membros do Bureau Político deverão, igualmente, apreciar os projectos de resolução sobre o preenchimento de vagas no Comité Central.

Uma fonte da direcção do partido disse ao Novo Jornal que a reunião do Bureau Político e do Comité Central, deverão também debruçar-se sobre a devolução ao Parlamento do Projecto de Lei sobre a Institucionalização das Autarquias locais em Angola, o único diploma do pacote legislativo autárquico que ainda não foi aprovado pela Assembleia Nacional.

O órgão máximo do partido também vai avaliar os preparativos do IX Congresso Ordinário da JMPLA que terá lugar em Novembro deste ano.

Refira-se que o Bureau Político é o organismo permanente de direcção do MPLA, que delibera no intervalo entre reuniões do Comité Central e se ocupa dos ajustamentos pontuais das estratégias do MPLA, tendo como primeira das suas competências organizar a vida interna do Partido.

O Comité Central (CC) do MPLA é composto por 693 membros, dos quais 100 são do seu Bureau Político.