Semanário Novo Jornal

Cabinda: Fraca distribuição de água entre as preocupações da governadora Mara Quiosa

Depois de no primeiro mandato de João Lourenço ter governado o Bengo, Mara Quiosa estabelece prioridades na sua governação e, entre outros desafios, aponta caminhos para aproximar a província de Cabinda do resto do País, com destaque para a construção de um Aeroporto Internacional local, com vista ao envio directo de produtos.