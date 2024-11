A campanha eleitoral, tendo em vista a realização do IX Congresso da JMPLA, braço juvenil do partido no poder, que arrancou a 21 de Outubro, termina esta terça-feira, 19, depois de os dois candidatos à presidência da organização terem percorrido as 18 províncias do País à "caça do voto".

Segundo a comissão organizadora do conclave, quarta-feira, 20, será o dia da reflexão, para depois, na quinta-feira, 21, os mais de 1.800 delegados provenientes de todas as estruturas da JMPLA no País e no exterior, além de convidados internacionais, participarem no conclave.

"As condições estão criadas para o arranque, na quinta-feira, 21, do IX Congresso Ordinário da nossa organização", disse ao Novo Jornal uma fonte da comissão de organização do conclave.

Segundo a mesma fonte, os candidatos, as suas equipas de apoio e os seus apoiantes obedeceram às normas de conduta e princípios estatutários da JMPLA, como a unidade e a coesão interna.

De lembrar que antes do arranque da campanha eleitoral, o membro da comissão organizadora, Crispiniano dos Santos, avisou que determinadas condutas impróprias, não serão toleradas, em caso de comprovação.

Apontou o aliciamento ou suborno de delegados para voto numa lista, a encomenda de artigos de assassinato de carácter nas redes sociais, conflitos verbais, desmentidos e ofensas pessoais, bem como agressões físicas, como sendo os actos que a comissão eleitoral do IX congresso da JMPLA não iria tolerar.

Refira-se que o IX Congresso Ordinário da JMPLA terá lugar de 21 a 23 deste mês em Luanda, com a participação de mais de 1.800 delegados provenientes de todas as estruturas da JMPLA no País e no exterior, além de convidados internacionais.

De lembrar que a JMPLA foi fundada em Leopoldville (actual Kinshasa), antigo Zaire, a 23 de Novembro de 1962, no limiar da primeira guerra de libertação nacional.

Sendo a juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), a JMPLA foi concebida pelo partido no poder como sua organização juvenil de massas.