"Solicitamos que num curto espaço de tempo haja solução deste problema que dificulta o bom funcionamento das nossas actividades e o papel da Assembleia Nacional", disse o presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes.

Manuel Fernandes falava na Assembleia Nacional durante a plenária que aprovou hoje a resolução sobre a execução do Orçamento Geral do (OGE) referente ao primeiro trimestre de 2021, que passou com 130 votos a favor e 38 contra da UNITA.

"A não atribuição desses fundos em tempo útil, não só belisca, mas também dificulta o funcionamento dos Grupos Parlamentares, bem como prejudica a dinâmica funcional deste órgão de soberania", disse o político.

O presidente da CASA-CE lamentou que a ministra das Finanças não tenha respondido "convenientemente às questões colocadas pelos deputados relativamente aos subsídios dos Grupos Parlamentares", que não são pagos há mais de dez meses.