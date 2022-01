A Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral CASA-CE vai ouvir as contribuições de vários segmentos da sociedade civil e universidades para antes de elaborar o seu programa de governação, tendo em vista as eleições gerais de 2022.

Ao Novo Jornal, o presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, que anunciou a abertura do ano político da coligação para o dia 31 deste mês, acrescentou que as ideias internas não são suficientes para a elaboração do programa de governação.

"Vamos buscar ideias em vários segmentos da sociedade civil para a elaboração do nosso programa de governação. Questões que têm a ver com saúde, educação, diversificação da economia (...), emprego e tantas outras áreas, merecem a contribuição de todos", acrescentou.

Segundo Manuel Fernandes, a coligação quer fazer uma coisa diferente das outras formações políticas que elaboram os seus programas sem consultar a sociedade civil.

"Ouvir aquilo que são os constrangimentos e expectativas dos cidadãos através de organizações da sociedade civil, líderes de opinião que poderão dizer- nos que País gostariam de ter nas suas várias dimensões", disse o presidente, anunciado que esta consulta durará 45 dias.

Manuel Fernandes defendeu que querem ser parte do processo de alternância política, em Angola, para contribuir para a implementação de políticas públicas que possam transformar positivamente a vida de Angola e dos angolanos.

A CASA-CE foi fundada em 2012 e é uma coligação de seis partidos políticos - Bloco Democrático (BD), Partido Pacífico Angolano (PPA), Partido Apoio para Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), Partido Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA) e Partido Democrático Popular de Aliança Nacional de Angola (PDP-ANA).

Nas primeiras eleições gerais em que participou, em 2012, a CASA-CE elegeu oito dos 220 deputados à Assembleia Nacional, face aos seis por sento de votos obtidos, a mesma percentagem conquistada nas presidenciais, em que Chivukuvuku ficou em terceiro lugar.

Nas últimas eleições gerais, realizadas em Agosto de 2017, a CASA-CE aumentou quase para o dobro a sua votação a nível nacional em termos nominais (639.789 votos - 9,45%), duplicando o número de deputados (16), com Abel Chivukuvuku, a manter o 3º lugar na corrida presidencial.