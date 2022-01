A Coligação CASA-CE renovou hoje o pacto com cinco formações políticas, depois da saída do Bloco Democrático (BD), durante o acto que marcou o lançamento da sua agenda política para 2022, disse ao Novo Jornal o seu presidente.

Segundo Manuel Fernandes, com a saída do Bloco Democrático (BD), a CASA-CE vai às eleições gerais agregando cinco partidos, nomeadamente o Partido Pacífico Angolano (PPA), Partido Apoio para Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), Partido Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA) e Partido Democrático Popular de Aliança Nacional de Angola (PDP-ANA).

Durante a cerimónia, Manuel Fernandes foi apresentado como cabeça de lista da coligação nas eleições gerais de 2022 e o deputado Alexandre Sebastião André é o candidato a vice-presidente da República pela CASA-CE nas eleições gerais.

Além de presidente do grupo parlamentar da CASA-CE, Alexandre André é, igualmente, líder do Partido de Apoio para a Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), uma das cinco formações políticas coligadas.

"Com a renovação do pacto hoje, as condições estão criadas para que a CASA-CE participe activamente nas eleições gerais deste ano", disse Manuel Fernandes.

Refira-se que a o Bloco Democrático rompeu definitivamente com a CASA-CE, coligação que integrava desde 2017, depois de definir a sua integração na Frente Patriótica com a UNITA e o projecto político PRAJA-Servir Angola, onde vai concorrer às eleições de 2022 com os seus dirigentes a entrarem na lista do partido "Galo Negro".

A CASA-CE foi fundada em 2012 e é uma coligação de cinco partidos políticos: o Partido Pacífico Angolano (PPA), o Partido Apoio para Democracia e Desenvolvimento de Angola - Aliança Patriótica (PADDA-AP), o Partido Aliança Livre de Maioria Angolana (PALMA), Partido Nacional de Salvação de Angola (PNSA) e Partido Democrático Popular de Aliança Nacional de Angola (PDP-ANA).