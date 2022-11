O Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher vai gastar 768,3 mil dólares em carros, no âmbito do Programa de Combate à Pobreza. Uma das viaturas da lista salta à vista: está avaliada em 92 milhões de kwanzas, ou seja, cerca de 178 mil dólares, e, segundo soube o Novo Jornal, destina-se à "chefia".

No leilão divulgado no portal de compras pelo Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher está prevista a compra de um total de dez viaturas, divididas por quatro lotes, que totalizam 397 milhões de kwanzas (768,3 mil dólares).

No primeiro lote estão inscritas seis viaturas tipo pick up, de 2021, e o ministério prevê gastar 213 milhões de kwanzas (412,2 mil USD) no total. Contas feitas pelo Novo jornal, serão 35,5 milhões de kwanzas (68,7 mil USD) por cada pick up de dez lugares, que servirão para andar no terreno, pelo País, no âmbito do combate à fome e à pobreza.

O segundo lote contempla duas viaturas, também do ano passado, mas de cinco lugares. O Governo disponibiliza 53 milhões kz (102,5 mil USD) para a compra dos dois veículos.

O terceiro lote destaca-se dos restantes. Considera apenas uma viatura, de 2022, um Toyota Land Cruiser LC300, para o qual prevê um total de 92 milhões de kwanzas, ou seja, 178 mil dólares.

O quarto lote, que vale 39 milhões kz (75,4 mil USD), também conta apenas com uma viatura, um Toyota Land Cruiser Prado, de 2021.

No anúncio do leilão lê-se que esta compra de viaturas está prevista no Orçamento Geral do Estado para o Exercício Economico de 2022, e que o valor global da aquisição será garantido pela verba inscrita no OGE para a Comissão Nacional de Luta Contra a Pobreza.