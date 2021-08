Comissão Permanente da Assembleia Nacional "muito preocupada" com impasse na aprovação das Leis Eleitorais em debate

A Comissão Permanente da Assembleia Nacional reuniu-se hoje com as comissões especializadas para se inteirar do impasse que tem marcado a discursão das propostas de Lei do Registo Eleitoral Oficioso e da Lei Orgânica das Eleições Gerais em debate no Parlamento e propôs como data limite da votação final dos diplomas o dia 01 de Setembro.