O Comité Central do MPLA convocou os seus 693 membros para a terceira reunião extraordinária, esta quarta-feira, 09, onde vão ser apreciados os documentos do VIII Congresso extraordinário previsto para o mês de Dezembro.

Segundo apurou o Novo Jornal, o congresso extraordinário do MPLA pode ser convocado, oficialmente, durante esta reunião do Comité Central, órgão competente para o efeito, e,s segundo o porta-voz do partido, esteves hilário, "o congresso extraordinário é convocado sempre que há matérias igualmente extraordinárias, que não se encontram na ordem do dia para serem discutidas".

"O Congresso de Dezembro não é electivo e os mandatos, no partido, têm a duração de cinco anos. Isto significa que só há renovação de mandatos nos Congressos Ordinários, cujo próximo acontecerá apenas em 2026. O congresso Extraordinário de Dezembro vai fazer um balanço abrangente dos 50 anos da independência nacional", disse aos jornalistas o porta-voz do MPLA, Esteves Hilário.

Na reunião do Bureau político do MPLA que ocorreu na sexta-feira, 04, este órgão superior do partido destacou a necessidade de criar novas estruturas intermédias (comités provinciais) em resposta à nova Divisão Político-Administrativa do País, tendo sido discutidos cinco comités provinciais, em linha com as novas nomeações de governadores provinciais pelo Presidente da República, João Lourenço.

O presidente do MPLA consultou o Bureau Político sobre as três candidaturas apresentadas pela comissão nacional preparatória do congresso da JMPLA, para agora serem sumetidas ao Comité Central do partido.