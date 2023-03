Conferências provinciais preparatórias da JURA para o V Congresso terminaram com eleição de mais de 500 delegados

As conferências províncias preparatórias da JURA, braço juvenil da UNITA, para V Congresso Ordinário já terminaram com a eleição no exterior e no interior do País de mais de 500 delegados, anunciou a porta-voz do conclave, Elsa Jaime da Silva.