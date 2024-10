O programa das festividades foi aprovado recentemente em reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

O documento contém as acções a serem desenvolvidas em todo o território nacional e na diáspora, a partir de Novembro deste ano até Dezembro de 2025, "de modo a que seja uma celebração condigna".

Segundo o Executivo, chefes de Estado e de governo, em representação de cerca de 70 países, vão ser convidados para o acto central de celebração dos 50 anos da Independência Nacional, a assinalar-se a 11 de Novembro do próximo ano.

Com as festividades do cinquentenário da independência nacional, que decorrerão sob o lema "Angola 50 Anos: Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor", pretende-se enaltecer o percurso histórico do povo angolano, desde o dia 11 de Novembro de 1975, e as conquistas alcançadas nos domínios militar, político e diplomático.

Visa, de igual modo, reconhecer os feitos conquistados pelo povo angolano, no âmbito desportivo, social e cultural, os valores da unidade e coesão nacionais, da democracia, do patriotismo, da angolanidade, do humanismo e da solidariedade, refere o programa.

Refira-se que o Chefe de Estado designou, recentemente, o líder do partido PRA-JA Servir Angola, Abel Chivukuvuku, como membro do Conselho da República.

De acordo com uma nota da secretaria de Imprensa da Presidência da República, a nomeação surge da necessidade de se adequar a composição do Conselho da República.

A designação de Abel Epalanga Chivukuvuku aconteceu depois da legalização do Partido do Renascimento Angolano - Juntos por Angola (PRA-JA) Servir Angola, pelo Tribunal Constitucional.

O Conselho da República é um órgão colegial consultivo do Chefe de Estado.