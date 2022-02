O cortejo fúnebre de Adolosi Mango Paulo Alicerces, ex-secretário geral da UNITA, e Elias Salupeto Pena, chefe da delegação do partido na Comissão Conjunta Político-Militar, mortos em Luanda, em 1992, depois da realização das primeiras eleições gerais em Angola, deixou hoje a cidade de Luanda, com destino ao Bailundo, Huambo e Chilesso, no Bié.

Ao Novo Jornal, o porta-voz da UNITA, Marcial Dachala, disse que os restos mortais de Adolosi Mango Alicerces vão a enterrar hoje, no município do Bailundo, na província do Huambo, enquanto Elias Salupeto Pena será sepultado no sábado, 19, no município do Andulo, província do Bié.

Na quinta-feira, 17, realizou-se uma cerimónia oficial do partido, que teve lugar no complexo Sovsmo, em Viana, onde o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, destacou o "grande exemplo de coragem" dois políticos da UNITA mortos em 1992.

"Nós estamos aqui perante estas duas urnas que contêm algumas ossadas dos dirigentes que hoje aqui estamos a homenagear. Tanto os familiares, como o partido abdicaram de envolver patologistas para confirmarem as ossadas", afirmou Adalberto Costa Júnior. E acrescentou: "Todos entenderam que trinta anos depois era irrelevante fazê-lo! Todos entenderam partilhar este como um momento e um acto de Paz e de Reconciliação Nacional, tão necessários para a construção da Nação em que eles acreditaram e que nós testemunhamos terem dado o melhor que tinham as suas próprias vidas".

Refira-se que, em Março do ano passado, os familiares de Jeremias Kalandula Chitunda, Elias Salupeto Pena, Adolosi Paulo Mango Alicerces e Eliseu Chimbili realizaram os exames de DNA. No mês de Novembro, os restos mortais foram entregues a família.

Salupeto Pena e Alicerces Mago morreram na sequência das escaramuças ocorridas em Luanda, na crise pós-eleitoral de 1992.