O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, considerou o acórdão do Tribunal Constitucional (TC) um arquivamento limiar aos pedidos de José Pedro Kachiungo. "Todas as pretensões que José Pedro solicitou foram negadas pelo tribunal", diz o líder da UNITA em reacção ao acórdão do TC.

José Pedro Kachiungo recorreu ao TC da anulação de três decisões do partido, entre as quais a cessação da filiação.

Em exclusivo ao NJ, um membro sénior da UNITA corroborou com o líder do partido, ao afirmar que prevalece "ipsis verbis" a Deliberação n.º 01/01/2024, do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA, ou seja, José Pedro Kachiungo não é membro da Comissão Política do galo negro e, caso quisesse, "não tem condições para concorrer ao cargo de presidente do partido, em sede do XIV Congresso.

"José Pedro é militante de base, como ficou claro na Deliberação n.º 01/02/2024, e é membro do partido com direito ao voto activo e passivo, embora a sua preocupação seja apenas e tão-somente o voto passivo, entenda-se, ser votado", refere a fonte.

