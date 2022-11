Os 90 deputados do Grupo Parlamentar da UNITA foram esta sexta-feira repartidos por nove municípios da província de Luanda, para participarem nas segundas jornadas nas comunidades, que visam um contacto directo com os cidadãos e a auscultação das suas preocupações.

Os deputados estão divididos em nove grupos, cada um integrado por 12 parlamentares, chefiados por um coordenador que terá a incumbência de produzir o relatório sobre as constatações levadas a cabo ao longo dos três dias.

O presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, coordena uma comissão de deputados que vão manter esta sexta-feira, em Luanda, encontros com instituições públicas e privadas, para no dia 26 ser a vez do contacto com o cidadão nos mercados, paragens de táxis e autocarros.

"No final das jornadas, será produzido pelos coordenadores das delegações um relatório, que será remetido à presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, e ao governador da província de Luanda, Manuel Homem", disse ao Novo Jornal o presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiyaka, sublinhando que as segundas jornadas vão terminar no domingo, 27 de Novembro.