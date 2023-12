Finalmente o nosso João foi recebido na Casa Branca de Joe. Este foi um dos momentos altos desta "Paixão Americana" do Presidente João Lourenço, e que começou há uns seis anitos. Foi amor à primeira vista de uma paixão que, a partir desta quinta-feira, deixou de ser platónica e passou a ser consumada fisicamente. João preparou toda a oratória para mostrar a Joe que é um parceiro importante na sua estratégia para África, e que nasce agora um novo amor. Estando João de " amores" com Joe, como ficam os " desamores" com Xi Jiping e com Putin? Qual é realmente a jogada de João Lourenço?