Desafio da Reforma da Justiça em Angola condiciona qualidade na implementação de políticas públicas. Analistas políticos destroem entraves que devem merecer prioridade, com destaque para o funcionamento das instituições do Estado e a sua despartidarização.

A cidade de Luanda, capital de Angola, é uma das mais dramáticas do continente africano no que diz respeito à história, densidade populacional e desigualdade, estando a atravessar, actualmente, aquilo a que a população chama "crise", situação relacionada com a recente queda abrupta das receitas petrolíferas e com a má governação, com repercussões particulares para os pobres, consideram observadores políticos angolanos.

Ao debruçar-se sobre os direitos civil e político dentro do quadro da Reforma do Estado e da Justiça, o analista Sérgio Calundungo colocou acento tónico nas questões de desigualdades sociais como o maior desafio da actualidade.

Disse que, comparativamente ao período pós-independência, nos dias de hoje surgiram alguns endinheirados, mas a maioria da população continua a viver na indigência.

O analista não apresenta números concretos, desafiando o Instituto Nacional de Estatística (INE), mas avança que tem a impressão de que "o fosso entre pobres e ricos é cada vez dramático em Angola", situação que alega ter sido criada com o apoio das instituições do Estado e do próprio sistema de Governo.

"Fico com a impressão de que o fosso entre os mais desfavorecidos (a maioria) e os ricos (minoria) é algo dramático", salientou, tendo argumentado não conhecer nenhum caso no País de enriquecimento sem o apoio das instituições do Estado. Por isso, quanto à abordagem sobre a Reforma de Justiça, entende que não acredita nela, se baseada no rácio jurídico ou legal, pois precisam de ser destruídas várias ideias de mérito de determinados grupos sociais.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)