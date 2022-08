O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, respondeu ao secretário do Bureau Político do MPLA para Assuntos Políticos e Eleitorais, "Jú" Martins, acusando os "chefes do regime" de agirem como se Angola fosse "uma propriedade privada do seu partido".

Na nota que emoldura o texto com que Costa Júnior responde à conferência de imprensa do dirigente do MPLA, de segunda-feira, este partido volta a acusar o líder da oposição de ser irresponsável.

Como o Novo Jornal noticiou, Adalberto Costa Júnior tinha feito saber que iria responder a estas declarações oportunamente e escolheu a sua página oficial no Facebook para o efeito, onde acusa o MPLA de "ameaçar com a instabilidade se perder as eleições!".

"Angola é uma democracia. Pertence aos angolanos. Mas eles não pensam assim! Eu continuarei a dialogar com qualquer pessoa, dirigente ou partido que queira o bem para este país", atirou Costa Júnior a partir da sua página, insistindo ainda que "a hora é agora" para a alternância porque "os angolanos querem uma vida melhor para si, para os seus filhos, para as suas famílias" e que "é grande e generalizado o sofrimento e o desejo de uma vida melhor".

Recorde-se que o secretário do Bureau Político do MPLA para os Assuntos Políticos e Eleitorais optou na segunda-feira por dar uma conferência de imprensa para negar que tenha ocorrido qualquer tipo de negociação com o líder da UNITA para questões ligadas à transição do poder político em Angola numa das unidades hoteleiras de Luanda.

Entretanto, nas páginas das redes sociais angolanas está a correr um áudio onde Adalberto Costa Júnior confirma a existência do encontro com o teor que "Jú" Martins nega.

Nesse registo, que Adalberto não põe em causa nesta sua reacção, é audível a voz do líder da UNITA onde este confirma que abordou com dirigentes de topo do MPLA a questão da transição e ainda a ideia de que o partido no poder não está disponível para abdicar da condução da gestão em Angola, sublinhando o candidato do partido do "Galo Negro", naquilo que parece um encontro limitado, que essa ideia que subsiste no seio do MPLA é fruto do facto histórico de terem "ganhado a guerra", que terminou há duas décadas.

Adalberto explica nesse áudio que foi "procurado por dirigentes de topo do MPLA", diz ainda que entende ser essencial "abordar a questão da transição" e que esse encontro contou com a "autorização do Presidente da República".

Acrescenta que disse de forma clara a esses mesmos "dirigentes de topo" do MPLA, que agora se sabe que contou com a presença de "Jú" Martins, entre outros, que o melhor era aproveitar estarem a lidar com uma UNITA democrática e tolerante para definir alguns parâmetros pós eleitorais "porque eles (o MPLA) já perderam as eleições" e é "melhor negociar agora que depois de perderem".

Mas o dirigente do MPLA não admite essa possibilidade, explicando que aconteceu um encontro a 27 de Maio deste ano mas com um conteúdo totalmente distinto.

"Estivemos reunidos numa das unidades hoteleiras aqui em Luanda no dia 27 de Maio. Foi um encontro informal a pedido do próprio líder da UNITA", disse aos jornalistas João de Almeida Azevedo Martins, que reagia a declarações de Adalberto Costa Júnior, num encontro que ocorreu em meados de Julho, em Luanda.

"Há muito tempo que o presidente da UNITA vinha solicitando este encontro. As suas declarações (sobre a negociações para a transição) são graves", referiu o político, sublinhando que o poder não é negociado, conquista-se pelo voto, insistindo que em momento algum foi abordada a questão de uma transição negociada.

Neste encontro de duas horas, segundo o secretário do Bureau Político do MPLA para Assuntos Políticos e Eleitorais, conversou-se apenas sobre questões que têm a ver com a comunicação social e a publicação das listas por parte da Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

"Uma pessoa que quer ganhar eleições não pode fazer declarações irresponsáveis", apontou o dirigente do MPLA.

É ainda relevante o facto de tal encontro já ter ocorrido há semanas e só agora, por intermédio do secretário do Bureau Político do MPLA para os Assuntos Políticos e Eleitorais, ter sido conhecido do grande público, o que demonstra que o que ali se passou não vazou por acção de nenhum dos indivíduos que o presenciou.

Estão autorizados para concorrem às eleições gerais de 24 de Agosto, os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e da coligação CASA-CE.

Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).