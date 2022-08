O secretário do Bureau Político do MPLA para Assuntos Políticos e Eleitorais negou hoje que tenha negociado com o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, a transição do poder político em Angola numa das unidades hoteleiras de Luanda. Fonte da UNITA garantiu ao Novo Jornal que o presidente do partido vai responder a estas declarações de João de Almeida Azevedo Martins "Jú" em breve.

"Estivemos reunidos numa das unidades hoteleiras aqui em Luanda no dia 27 de Maio. Foi um encontro informal a pedido do próprio líder da UNITA", disse aos jornalistas João de Almeida Azevedo Martins, que reagia a declarações do presidente da UNITA num encontro com um número reduzido de jornalistas e elementos da sociedade civil convidados para o efeito, no dia 15 de Julho, em Luanda.

"Jú" Martins frisou Adalberto Costa Júnior disse nesse encontro que "negociou" com altos dirigentes do topo do MPLA, para a transição do poder político em Angola.

"Há muito tempo que o presidente da UNITA vinha solicitando este encontro. As suas declarações são graves", referiu o político, sublinhando que o poder não é negociado, conquista-se pelo voto.

Neste encontro de duas horas, segundo o secretário do Bureau Político do MPLA para Assuntos Políticos e Eleitorais, conversou-se apenas sobre questões que têm a ver com a comunicação social e a publicação das listas por parte da Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

"Uma pessoa que quer ganhar eleições não pode fazer declarações irresponsáveis", apontou o dirigente do MPLA.

Fonte das UNITA disse ao Novo Jornal, sem tecer qualquer comentário às declarações em questão, que o líder do partido está a caminho do Bié e que na primeira oportunidade que julgar conveniente reagirá a estas acusações do secretário do Bureau Político do MPLA para Assuntos Políticos e Eleitorais

Estão autorizados para concorrem às eleições gerais de 24 de Agosto, os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e da coligação CASA-CE.

Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).