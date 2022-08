A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) já começou a distribuir, em todo o País, o material para apetrechar as 13.238 assembleias de votos, no quadro das eleições gerais de 24 de Agosto, incluindo as mesas, os boletins de voto, as cabines, coletes e as urnas.

Segundo apurou o Novo Jornal, a Polícia Nacional (PN) reforçou os seus efectivos junto das assembleias de voto para elevar a sua capacidade operacional de forma a garantir que o processo eleitoral, que culminará com as eleições gerais no dia 24 de Agosto, decorre sem sobressaltos.

Segundo a Comissão Nacional Eleitoral, mais de 100 mil pessoas vão integrar as mesas de voto nas eleições gerais de 24 de Agosto.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.

Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

Ainda no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).