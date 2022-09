Segundo o decreto, a tolerância de ponto não abrange os trabalhadores que funcionem em regime de turnos.

Os líderes dos partidos políticos concorrentes às eleições gerais de 24 de Agosto ainda não foram notificados para fazerem parte da cerimónia da tomada de posse do Presidente.

"Todos nós estamos em comunicação. Nenhum dos líderes da oposição, nomeadamente, UNITA, CASA-CE, PRS, FNLA, NJANGO, APN e PHA, até aqui foi notificado para estar presente no acto da tomada de posse do novo Presidente eleito", disse ao Novo Jornal o presidente de um dos partidos políticos, manifestando a vontade de não ser identificado.

Segundo este líder, na cerimónia de 2017, quando, pela primeira vez, João Lourenço tomou posse, por esta altura os líderes dos partidos políticos já estavam convidados.

Segundo apurou o Novo Jornal, 12 Chefes do Estado já confirmaram a sua presença no acto da tomada de posse de João Lourenço, com destaque para o português, Marcelo Rebelo de Sousa e o da Guine Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Nas eleições de 24 de Agosto, o MPLA obteve 51,17 por cento e 124 deputados e a UNITA 43,96 por cento e 90 deputados.

Entre os partidos mais pequenos, foi o PRS quem chegou mais longe, ficando em 3º lugar, com 1,14%, seguindo-se a FNLA, com 1,06%, e o PHA, com 1,02%. Todos eles com dois deputados eleitos garantidos.

A CASA-CE, com 0,76%, a APN, com 0,48%, e o PJANGO, com 0,42% dos votos, não conseguiram qualquer assento parlamentar.

Dos mais de 14 milhões de eleitores inscritos, votaram 6.454.109, o que corresponde a 44,82%. Não votaram mais de sete milhões, correspondendo a 55,18% de abstenção.