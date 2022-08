O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo disse na manhã desta quinta-feira que, quando estão escrutinados 86,41% dos votos, o MPLA segue com segue com 52,08, enquanto a UNITA conta com 42,98%. No círculo provincial de Luanda, principal praça eleitoral do País, a UNITA é manifestamente vencedora, com 62,93 % dos votos, o MPLA fica em segundo lugar, com 33,06% dos votos.

No total nacional, e quando estão contados 86,41% dos votos, o PRS está em terceiro, com 1,18%, a FNLA conta com 1,07% dos votos, o PHA com 1,02.

A CASA-CE, ao que indicam estes resultados provisórios, tem a maior queda, conquistando apenas 0,73% dos votos.

A APN contabiliza 0,48 dos votos, enquanto o P-NJANGO regista 0,42%.

Ao nível dos círculos provinciais, no Bengo, o MPLA conta com 55,40% dos votos, a UNITA com 39,21%, a FNLA com 1,70%, o PHA com 1,04%, a CASA-CE com 0,93% o PRS com 0,83%, a APN com 0,57%, e o P-NJANGO com 0,28% dos votos.

Na província de Benguela, também uma das principais praças eleitorais do país, o MPLA chega aos 53,77%, a UNITA foi o segundo partido mais votado, com 42, 90%, seguindo-se o PHA, com 1,39%, a FNLA, com 0,98%, o PRS com 0, 92%, CASA-CE com 0,70%, o P-NJANGO com 0,57%, e a APN com 0,30%.

Huambo foi, segundo os dados da CNE, outra província dominada pelo MPLA com 57, 31 por cento, a UNITA ficou com 38,62 por cento, o PHA com 0,88%, o PRS com 0,87%, a FNLA com 0,73%, o P-NJANGO com 0,60%, e a APN com 0,58%.

Dos resultados desta eleição sairá o próximo Presidente da República bem como o nome do próximo vice-Presidente, que são, respectivamente, o primeiro e o segundo nome das listas apresentadas pelo círculo nacional.

O círculo nacional elege 130 deputados e os círculos das 18 províncias elegem 90, cinco deputados por cada uma delas, contando a Comissão Nacional Eleitoral com 13.238 assembleias de voto, reunindo um total de 26.488 mesas de voto.

Estão na disputa pelos votos dos 14,4 milhões de eleitores, conforme o sorteio que ditou a disposição no boletim de voto, o PHA (Partido Humanista de Angola), cuja cabeça de lista é Florbela Malaquias, o P-NJANGO (Partido Nacionalista para a Justiça em Angola), encabeçado por Dinho Chingunji, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), que propõe Adalberto Costa Júnior para Presidente da República, a FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola), com Nimi Ya Simbi a liderar a lista, a CASA-CE (Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral), liderada por Manuel Fernandes, a APN (Aliança Patriótica Nacional), cujo cabeça de lista é Quintino Moreira, o PRS (Partido de Renovação Social), cuja aposta para a Presidência é Benedito Daniel, e o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), com João Lourenço a voltar a disputar a Presidência da República.