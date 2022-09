A reunião constitutiva da Assembleia Nacional (AN), que estava prevista para as 11:00, começou com atraso por falta de consenso na composição da mesa e das comissões da Assembleia Nacional. Segundo apurou o Novo Jornal, a proposta apresentada pelo MPLA previa um controlo quase absoluto dos órgãos da AN, o que foi rejeitado pela UNITA, que exigiu maior inclusão das outras forças políticas.

O MPLA teve de recorrer a consultas com a direcção do seu partido para se ultrapassar o impasse.

Neste momento já foi criada a comissão de verificação de mandatos, composta por oito deputados do MPLA e seis da UNITA.

Nas eleições de 24 de Agosto, o MPLA obteve 51,17 por cento e 124 deputados e a UNITA 43,96 por cento e 90 deputados.

Entre os partidos mais pequenos, foi o PRS quem chegou mais longe, ficando em 3º lugar, com 1,14%, seguindo-se a FNLA, com 1,06%, e o PHA, com 1,02%. Todos eles com dois deputados eleitos garantidos.

A CASA-CE, com 0,76%, a APN, com 0,48%, e o PJANGO, com 0,42% dos votos, não conseguiram qualquer assento parlamentar.

Dos mais de 14 milhões de eleitores inscritos, votaram 6.454.109, o que corresponde a 44,82%. Não votaram mais de sete milhões, equivalendo a 55,18% de abstenção.