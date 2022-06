Estes seminários, segundo uma deliberação do bureau político do MPLA, visam potenciar os dirigentes, quadros e colaboradores directamente envolvidos nas acções de planeamento, organização e condução das diversas fases da campanha eleitoral.

A secretária do bureau político para a política de quadros, Angela Bragança, que participou no seminário sobre marketing promovido pelo comité provincial de Luanda do MPLA, disse que o marketing político afigura-se como um instrumento essencial e indispensável para o trabalho político-partidário e para a construção da imagem positiva do MPLA.

O secretário do comité provincial de Luanda do MPLA, Bento Bento, disse na abertura do seminário sobre marketing político que decorre em Luanda, desde quarta-feira, que a vitória do MPLA nas eleições de 24 de Agosto passa para o processo de mobilização dos militantes e do eleitorado.

"O objectivo deste seminário é fortalecer a imagem do partido e do seu líder, João Lourenço", afirmou Bento Bento, que defendeu a necessidade "de se cuidar da preparação qualitativa dos militantes, para que respondam com rigor aos desafios do partido".

Recorde-se que o MPLA venceu as últimas eleições gerais com 61,70 por cento dos votos.