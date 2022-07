A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, disse hoje, que o partido no poder vai continuar com as reformas do Estado, apostar na boa governação, no desenvolvimento harmonioso do território, na promoção do capital humano, com realce para a educação, saúde, emprego, cultura e desporto, a redução das desigualdades sociais, combate à fome e à pobreza.

"O programa de Governo 2022-2027 do MPLA está estruturado em sete eixos estratégicos, e o seu manifesto eleitoral é composto por três desígnios", disse Luísa Damião durante a cerimónia de apresentação da proposta de governação do MPLA e seu manifesto eleitoral.

Segundo Luísa Damião, o programa de governação do seu partido visa a consolidação da paz, o reforço da democracia e a preservação da unidade e a coesão nacional, bem como a garantia do desenvolvimento do país.

Luísa Damião referiu que o programa do MPLA promete melhorar a qualidade de vida dos angolanos, elevar a inserção da juventude na vida activa, apoiar o empresariado nacional e reforçar a inserção competitiva de Angola no contexto internacional.

Para a vice-presidente do MPLA, o programa de governo do MPLA para as eleições de 24 de Agosto está basicamente assente na continuidade da execução das propostas eleitorais deste partido feitas em 2017.

Segundo Luísa Damião, o programa, já aprovado pelo do Comité Central, tem propostas de medidas políticas como a consolidação da paz e da democracia, a reforma do Estado e a boa governação.

Referiu que, a modernização e eficiência das infraestruturas, intensificação da diversificação económica, com predominância para o sector produtivo e privado, e manifesta o seu compromisso em assegurar a defesa da soberania, da integridade do território e da segurança nacional, são entre outras preocupações que consta no programa do MPLA.

No capítulo do desenvolvimento humano e do bem-estar das famílias angolanas, o MPLA vai dedicar a próxima legislatura à definição de uma política nacional da população, à protecção dos grupos mais vulneráveis e a sua reintegração social e produtiva.