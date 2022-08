Com o fim do prazo, hoje, da recepção das listas de credenciamento dos delegados dos partidos políticos e coligações concorrentes às eleições gerais marcadas para 24 deste mês, os partidos políticos da oposição garantem estar em condições para fiscalizar as mesas de voto e aguardam a lisura e transparência do processo por parte da Comissão Nacional Eleitoral.

Em Luanda, a principal praça eleitoral, a UNITA já credenciou 14 mil delegados de lista, segundo o seu secretário provincial Nelito Ekukui.

O presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, disse que a coligação mobilizou mais de 50 mil delegados de lista em todo o País para trabalharem nas mesas de voto.

"As condições estão criadas para a CASA-CE participar no pleito eleitoral de 24 de Agosto. Agora esperamos que a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) faça um trabalho com lisura e transparência", acrescentou.

O secretário-geral do PRS, Rui Miguel Malopa, assegurou também que em todo o País a organização tem mais de 40 mil delegados de lista para trabalharem nas mesas de voto.

"Os nossos delegados estão orientados para estarem atentos nas assembleias, tendo em vista algumas manobras que possam surgir durante o período de votação", referiu.

O porta-voz da FNLA, Ndonda Nzinga, que espera também "um bom trabalho" da CNE na condução do processo eleitoral, avançou que a sua organização tem delegados de lista suficientes para as mesas de voto.

O prazo de recepção das listas de credenciamento dos delegados das formações políticas concorrentes às eleições gerais de 24 de Agosto tinha terminado no dia 30 de Agosto, mas foi prorrogado para 03 de Agosto a pedido do Partido Humanista de Angola (PHA), que alegou razões técnicas, principalmente dificuldades operacionais com o equipamento disponível para o efeito.

Estão autorizados a concorrer às eleições gerais de 24 de Agosto os partidos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, PHA e P-NJANGO e a coligação CASA-CE.

Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

A votação no exterior terá lugar em países como a África do Sul (Pretória, Cidade do Cabo e Joanesburgo), a Namíbia (Windhoek, Oshakati e Rundu) e a República Democrática do Congo (Kinshasa, Lubumbashi e Matadi).

no continente africano, poderão votar os angolanos residentes no Congo (Brazzaville, Dolisie e Ponta Negra) e na Zâmbia (Lusaka, Mongu, Solwezi).