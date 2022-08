O Diário Da República de 22 de Julho, o último a poder ser publicado antes dos impedimentos legais relacionados com a despesa, em obediência à Constituição da República, tendo em conta que o Governo angolano entrou em gestão corrente no dia 25, quando começou a campanha eleitoral, foi publicado apenas agora. O que se destaca no documento é a quantidade de créditos adicionais aprovados pelo Chefe de Estado: São cinco e equivalem a mais de 150 milhões de dólares norte-americanos, destinados ao reforço de dotação orçamental inscrita no Orçamento Geral do Estado de 2022. São também 11 dias de intervalo entre a data que consta no documento e a data da sua aprovação.

O primeiro crédito adicional suplementar vale 8,2 mil milhões de kwanzas (18,7 milhões USD) e foi aprovado, segundo o decreto presidencial 173/22, para fazer face às despesas prioritárias de funcionamento do Sector das Telecomunicações e Comunicação Social.

O segundo representa 30,8 mil milhões de kwanzas (68,1 milhões USD) e destina-se ao pagamento de despesas relacionadas com os projectos de construção e apetrechamento da Casa da Juventude de Malanje e de desassoreamento do rio Malanje.

O decreto presidencial 180/22 autoriza um crédito adicional de 10 mil milhões de kwanzas (22,7 milhões USD) para o pagamento das despesas relacionadas com o funcionamento do Serviço de Inteligência e Segurança Militar.

O quarto decreto constante do Diário da República com data de 22 de Julho aprova a abertura do crédito adicional suplementar no montante de 15 mil milhões kz (34 milhões USD) para a aquisição de viaturas, no âmbito do sistema de monitorização e reporte nos 164 municípios.

Por último, o decreto presidencial 185/22 aprova a abertura do crédito adicional suplementar de 3 mil milhões de kwanzas (6,8 milhões USD) para o pagamento das despesas de funcionamento e com a realização da 10ª Cimeira dos Estados da África, Caraíbas e Pacifico (OEACP).

O artigo 116º A da Constituição estabelece que "no período que decorre entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do Presidente da República eleito, cabe ao Presidente da República em funções a gestão corrente da função executiva, não podendo praticar actos que condicionem ou vinculem o exercício da actividade governativa por parte do Presidente da República eleito".