"Este processo é obrigatório. O deputado que não tiver oportunidade de o fazer agora, poderá fazê-lo depois, com justificação, mas este é o momento aconselhável para reunir estes requisitos", disse ao Novo Jornal secretário-geral da Assembleia Nacional, Agostinho de Nery, assegurando que as condições estão criadas para o acto da tomada de posse no dia 16 de Setembro.

Segundo Agostinho de Nery, no acto de acolhimento os deputados preenchem um formulário, atribuição de um Login, email institucional, um cartão de deputado e no fim recebem um Kit contendo a legislação e a informação parlamentar básica.

Na terça-feira, 13, só os deputados do MPLA, FNLA e PHA estiveram presentes no processo de acolhimento dos deputados da V legislatura e os da UNITA aguardavam a decisão da direcção do partido que enviou para as províncias os seus dirigentes para saber junto do eleitorado e da sociedade civil sê vão ou não tomar posse.

Nas eleições de 24 de Agosto, o MPLA obteve 51,17 por cento e 124 deputados e a UNITA 43,96 por cento e 90 deputados.

Entre os partidos mais pequenos, foi o PRS quem chegou mais forte, em 3º, com 1,14%, seguindo-se a FNLA, com 1,06%, a PHA, com 1,02%. Todos estes partidos com dois deputados eleitos garantidos.

A CASA-CE com 0,76%, a APN com 0,48 por cento e PJANGO com 0,42% dos votos não conseguiram qualquer assento parlamentar.

Dos mais de 14 milhões de eleitores inscritos, votaram 6.454.109, o que corresponde a 44,82%, e não votaram mais de sete milhões, correspondendo a 55,18% de abstenção.