"Estando incomunicável e não havendo qualquer disponibilidade da parte do ex-secretário provincial de Luanda, António Francisco Hebo, a CASA-CE, sob deliberação do colégio presidencial, apresentou no passado mês de Maio uma queixa-crime às autoridades policiais, visando a recuperação das viaturas", lê-se num comunicado assinado pelo presidente da coligação, Manuel Fernandes.

De acordo com o comunicado, a direcção da CASA-CE encetou, sem êxito, vários contactos junto do ex-secretário, António Francisco Hebo, no sentido de obter o devido esclarecimento sobre a alegada ocorrência.

"Como resultado das diligências levadas a cabo pelas forças policiais, para os devidos esclarecimentos sobre os factos alegados, encontra-se sob custódia da Polícia Nacional o ex-secretário. Interessada, tão-somente, em recuperar os meios reclamados, a direcção da CASA-CE assegura retirar a queixa-crime tão logo os meios forem colocados à disposição da coligação", diz a nota.

A CASA-CE apela aos seus dirigentes, em Angola e na diáspora, no sentido de "manterem a serenidade, a disciplina e a coesão interna, em torno dos desígnios da organização, tendo como denominador comum a luta democrática para o alcance do poder político, visando salvar Angola para realizar as angolanas e os angolanos".

Refira-se que a Convergência Ampla de Salvação de Angola-Coligação Eleitoral (CASA-CE), terceira força política desde 2012, perdeu os 16 deputados nas eleições Gerais de 2022, ao conseguir apenas 46.750 votos, o que corresponde a 0,75 por cento.