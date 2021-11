Tribunal Constitucional ainda não se pronunciou sobre deliberações dos congressos realizados pelas duas alas da FNLA. Entretanto, grupo de Pedro Dala parece «cansado» com as clivagens, e manifesta-se aberto a unir-se à ala de Nimi a Simbi, que derrotou Lucas Ngonda no congresso de Setembro deste ano.

As duas direcções saídas da realização dupla do V Congresso Ordinário da FNLA, que disputam a legitimidade para dirigir o partido, manifestaram, ao Novo Jornal, o desejo de virar a página, rompendo as contendas para dar lugar à unidade da organização, e naturalmente dar espaço à união, através de um consenso político, visando a "solidificação para as eleições gerais, previstas para 2022".

O desejo de unidade entre as partes foi manifesto pela primeira vez pela ala de Pedro Dala, este que, em respeito a um acórdão do Tribunal Constitucional (TC), que determinou a realização do V Congresso em Julho, se adiantou em realizar o conclave, uma prerrogativa reservada ao presidente do partido.

Falando ao NJ, Vivente Paulo, secretário-geral da ala de Pedro Dala, fez saber que a pretensão resulta do facto de terem noção de que a divisão apenas prejudica o partido.

"Nós queremos ver o partido unido, porque da maneira que estamos a viver, três anos separados, dificilmente o partido pode sobreviver. Os outros já estão em pré-campanha, e nós estamos aqui nessa confusão para encontrarmos os termos para nos reconciliarmos", sublinhou Vicente Paulo.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)