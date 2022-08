As exéquias do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos (JES), organizadas pelo Governo angolano, estão a ser marcadas pela fraca adesão popular. Na cerimónia, a decorrer no Memorial Agostinho Neto, foi também notória a ausência do seu filho varão, José Filomeno dos Santos "Zénu".

As poucas centenas de pessoas que se descolaram à Praça da República renderam homenagem ao homem que governou o País durante 38 anos. Alguns familiares de José Eduardo dos Santos também se mantiveram no local, com destaque para a ex-primeira dama, Ana Paula dos Santos, e os filhos, Danilo, Josiana e Eduanni dos Santos.

O funeral de Estado do José Eduardo dos Santos está reservado para amanhã, dia em que completaria 80 anos se estivesse vivo.

Na manhã de sábado, alguns contemporâneos de JES renderam homenagem ao ex-Presidente e apresentaram à família sentimentos de pesar.

Agostinho Neto, natural do Sambizanga, amigo de infância de José Eduardo dos Santos, contou ao Novo Jornal, em lágrimas, que se sente muito mal com a partida JES, seu grande amigo na infância.

"Tenho 83 anos, sou mais velho do que ele três anos e trabalhei com ele toda a minha vida. JES foi meu amigo e companheiro, até somos parentes. Tenho boas recordações dele e aos sábados jogávamos futebol. Somos da linha do futebol", disse.

Brito Sozinho, conselheiro da Academia de Futebol de Angola (AFA), projecto criado por José Eduardo dos Santos, realçou que tem muitas recordações de JES, quer enquanto Presidente quer "como homem do futebol".

"Uma delas é a comemoração do seu aniversário. Todos os anos festejávamos o seu aniversário no Futungo. Fizemos isso desde 1995", recordou.

Brito Sozinho salientou que vai continuar a comemorar todos os dias 28 de Agosto honra do seu amigo e companheiro de infância, José Eduardo dos Santos.

Daniel Cata, também amigo de infância de "Zédu", contou que José Eduardo dos Santos deixa ao povo e aos amigos uma tristeza muito grande.

"Tínhamos uma convivência constante, ele partiu sem nos dar um adeus. Estamos muito tristes com a sua morte, esperamos estar muito próximos à família. A AFA vai continuar, mas já não será a mesma coisa sem o camarada Presidente", contou.

Daniel Cata espera que a família de JES não deixe morrer a Academia de Futebol de Angola "pois tem muitas crianças a aprender o futebol".

O presidente do Fórum da Medicina Tradicional de Angola, Kitoko Maiavangua, "avô Kitoko", que também conviveu muito com o falecido ex-Presidente angolano, disse ao Novo Jornal que JES foi, na política nacional, o impulsionador da medicina tradicional.

"Avô Kitoko" assegura que se não fosse a vontade e a dedicação de José Eduardo dos Santos as políticas sobre a medicina tradicional não teriam efeito.

Já o nacionalista Jorge Valentim, contou que deve a sua vida e a da sua família ao ex-Presidente José Eduardo dos Santos.

"Foi o ex-Presidente José Eduardo dos Santos quem pediu ao Dr. Jonas Savimbi para não acabar comigo e com a minha família. Devo-lhe a vida", disse.

Segundo Jorge Valentim, os passos da paz em Angola foram dados por JES, e, se assim não fosse, a paz não seria alcançada tão cedo.

Julião Mateus Paulo "Dino Matrosse", contemporâneo de JES, disse ao Novo Jornal que tem muitas recordações de José Eduardo dos Santos dos anos 50 na RDC.

"Fomos colegas da União Soviética e sempre trabalhámos juntos. São várias as recordações do ex-Presidente, mas os efeitos dele ficaram gravados em mim e nos angolanos. Infelizmente a sua doença o levou, mas deixa-nos uma grande nostalgia. A última recordação que tenho dele é a de querer ver o partido MPLA cada mais unido", lamentou o também político do MPLA.

José Eduardo dos Santos morreu no passado dia 8 de Julho, em Barcelona, Espanha.

A urna com o seu corpo já repousa na Praça da República desde as 10:00 deste sábado.

O Governo reservou o domingo, 28, para uma cerimónia restrita de "deposição da urna no jazigo". É esperada a presença de vários Chefes de Estado, ex-Presidentes e ministros estrangeiros. João Lourenço também marcará presença apenas no último dia das exéquias de JES.

Os filhos mais velhos do ex-Presidente, que se bateram pela posse do corpo do pai por não quererem que fosse entregue à viúva e ao Governo angolano, não estiveram presentes (ler aqui, aqui e aqui).

O corpo do antigo Presidente foi transladado para Luanda depois de, no dia 16, um tribunal espanhol ter ordenado que fosse entregue à sua viúva, Ana Paula dos Santos, de quem estava separado há anos, pondo um ponto final à contenda na justiça entre os filhos mais velhos do ex-Presidente e o Governo angolano sobre a posse do corpo de JES.

José Eduardo dos Santos morreu no dia 8 de Julho, em Barcelona, na clínica onde estava internado nos cuidados intensivos, depois de ter sofrido um AVC. "Zédu", como era também conhecido em Angola, governou o País durante 38 anos. Deixou o poder em 2017 e a sua morte marcou o fim de uma era em Angola.