A agência de notícias portuguesa escreve que teve acesso a uma carta assinada por cinco dos filhos do ex-Chefe de Estado (Isabel, José Filomeno "Zénu", Welwitschea "Tchizé", Joess e José Eduardo Paulino "Coreon Dú).

"Seja qual for o resultado das próximas eleições, no futuro, nós, a família, junto das instituições e do Presidente eleito, colaboraremos na união da Nação e a organizar com tempo necessário as condições para homenagem e o funeral nacional do Pai da Nação, o nosso pai, Eng. José Eduardo dos Santos, para que um dia este em dignidade e respeito descanse em paz na terra dos seus antepassados", escrevem os filhos mais velhos na carta cujo conteúdo foi divulgado pela Lusa.

"Nós, os filhos do Eng. José Eduardo dos Santos, apelamos a todos a respeitarem os nossos costumes, os nossos valores ancestrais e as nossas crenças religiosas. O nosso pai tem esse direito e ninguém o pode contestar", lê-se ainda na carta, segundo a Lusa, que escreve que os filhos mais velhos de JES salientam que na tradição africana o tempo de luto é "um tempo de reflexão e reconciliação".

José Eduardo dos Santos faleceu no passado dia 8 de Julho. Foi Presidente da República entre 1979 a 2017. Nasceu a 28 de Agosto de 1942, em Luanda. Ingressou na vida política em 1958.

Foi eleito líder do MPLA e Presidente da República em 1979, após a morte, em Moscovo, Rússia, do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto. JES retirou-se da vida política activa em Setembro de 2018 e completaria 80 anos no próximo dia 28 de Agosto.